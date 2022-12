Iraanse vrouwen massaal op straat tijdens protesten in het conservatieve zuiden

“Vrouw, leven, vrijheid” was er vrijdag te lezen op spandoeken tijdens aanhoudende protesten in de Iraanse provincie Sistan-Beloetsjistan. Dit keer kwamen ook tientallen vrouwen op straat. “Uiterst zeldzaam” voor het conservatieve zuiden. Dat heeft persbureau AFP gemeld.

“Met of zonder hoofddoek en voor de revolutie!”, weerklinkt het in video’s op sociale media. Sinds het overlijden van de 22-jarige Mahsa Amini meer dan twee maanden geleden, lopen elke vrijdag manifestanten door de straten. Amini werd in september door de zedenpolitie aangehouden omdat ze haar hoofddoek fout droeg en kwam enkele dagen later door een onbekende reden om het leven.

Volgens Mahmood Amiry-Moghaddam, de directeur van Iran Human Rights (IHR), is het zeldzaam om vrouwen te zien protesteren in de provincie. Het gaat om de “meest onderdrukte” groep van het land. “Vrouwen en minderheden kunnen dankzij de protesten op straat komen en hun fundamentele mensenrechten terug eisen.”

Duizenden Iraniërs en ongeveer veertig buitenlanders werden al gearresteerd tijdens de acties. De IHR schat dat er al minstens 448 protesteerders gedood zijn door gewelddadige onderdrukking. Eerder deze week gaf Iran zelf voor het eerst meer dan 300 overlijdens toe.