CASA QATAR #7. “Bijna zaten we hier vast. Absurd”

Vier journalisten van het Nieuwsblad, eentje van De Standaard en eentje van het Belang van Limburg doen aan co-housing in Qatar. In deze rubriek polst Koen Van Uytvange vanop het thuisfront naar de huishoudelijke taakverdeling. Helaas voor de laatste keer.

Spreek ik met de Martinez van het Nieuwsblad?

“Hoe bedoel je?”

Jij hebt toch tranen gelaten, beste Ludo Vandewalle?

“Van het lachen misschien? We hebben ons in Casa Qatar rot geamuseerd. Heb je die Sjotcast-aflevering gehoord waarin een Nederlandse collega de uitdrukking ‘dank je de koekoek’ gebruikte? Kapotgaan. Sindsdien is het de running joke van de Casa.”

Weet je al wat het betekent?

“Natuurlijk.”

Zeg eens.

“Dank je de koekoek betekent: ‘Natuurlijk.’”

Dus je zal Casa Qatar niet missen omdat de andere collega’s vertrekken nu de Duivels naar huis zijn?

“Bijna zaten we vast in Qatar. Als je een stadion verlaat, moet de accreditatie gescand worden. Donderdag na Kroatië-België gaf dat een rood signaal. Hadden we te kritische vragen gesteld? Te weinig medeleven getoond met Martinez? Enfin, wij mochten niet naar buiten. Absurd. Moesten we dan de rest van het toernooi in dat stadion blijven? Tot Bart Lagae zich eens legendarisch kwaad maakte. Dan was het opgelost.”

Ik vroeg eigenlijk of je de Casa zal missen?

“Wist je trouwens dat de hotelprijzen hier nu verdubbelen? Waren de Duivels doorgegaan, dan moesten de Belgische journalisten dubbel zoveel betalen: 600 euro per nacht. Tegen alle marktprincipes in, want er zijn al veel journalisten en supporters naar huis. Dan was de Casa goedkoper.”

Hang even niet de Roberto uit en antwoord op de vraag.

“Neen. Hoe impressive het hier ook was, DJ PJ ga ik niet missen. My god. De foute muziek van Pieter-Jan Calcoen is niet te doen. Iedereen was hier dus verontwaardigd dat ik Zeil Je Voor Het Eerst van Bart Kaëll niet kende. Kende jij dat?”

Dank je de koekoek.

(zucht) “De afwas, ga ik ook niet missen. Net zomin als de onderbroeken van Bart Lagae die ik al zeker drie keer heb gewassen.”

Wegens te veel accidentjes?

“Wegens te weinig ondergoed mee in de valies.”

En je snor, mis je die?

“Ik heb mijn weddenschap met Patrick Vervoort verloren, ja. De snor eraf omdat de Duivels eruit liggen. Maar ik moet eigenlijk iets bekennen. Ik had voor het toernooi al beslist dat ik afscheid zou nemen…”

Dus toch de Martinez?

“…van mijn snor. Ik had ze sinds kerst en was van plan het maar een jaar te houden. Dus ze ging er sowieso af, alleen wilde ik het moment als een verrassing houden voor Vince.”

Kompany?

“Mijn zoon Vince.”

Is dit nu Roberto? Of spreek ik nog met Ludo?

“Dank je de koekoek.”