Beelden tonen hoe leeuw stuk uit een auto probeert te bijten tijdens een safari

Een filmpje van een safari gaat viraal op sociale media. Op de beelden is te zien hoe een leeuw probeert een hapje te nemen van een wagen. Pas na enkele keren proberen, geeft de leeuw zijn nieuwste prooi op. Het filmpje is al 8 miljoen keer bekeken en lokte ook al heel wat grapjes uit: “Een leeuw is een echte kar-nivoor.”