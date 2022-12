SJOTCAST WK. “Eden Hazard komt terug. Zelfs als hij nu zou stoppen als Duivel, dan heeft hij zijn laatste interland nog niet gespeeld”

Voor de Rode Duivels is het toernooi voorbij, voor onze journalisten nog lang niet. Vanuit Casa Qatar blikt reporter Pieter-Jan Calcoen terug op de dramatische exit van onze nationale ploeg, weet Chef Voetbal Ludo Vandewalle dat Eden Hazard zijn laatste interland nog niet gespeeld heeft en kon Yanko niet stoppen met kreunen tijdens Ghana - Uruguay.

Sjotcast op het WK

Het WK is gestart. Na haar dagelijkse Sjotcast EK gaat uw voetbalpodcast nu een stapje verder. Zo trekt Yanko naar het Midden-Oosten om daar een dagelijkse aflevering te maken. Toch tot de kwartfinales waarna het feestje verder gaat in de studio in Antwerpen.

