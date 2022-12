Na jaren van geheimhouding: Amerika stelt eerste onbemande nucleaire bommenwerper voor

Het Amerikaanse leger heeft vrijdag met een nieuwe nucleaire bommenwerper onthuld. De B-21 Raider zou de eerste bommenwerper in zijn categorie zijn die onbemand missies kan uitvoeren. In Amerika spreekt men over “de toekomst van afschrikking.”

De bouw van de bommenwerper gebeurde jarenlang in het grootste geheim, maar gisteren traden de Amerikanen er toch mee naar buiten. Door de huidige spanningen met Rusland en China is het niet verwonderlijk dat de Amerikaanse luchtmacht het nieuwe wapen nu voorstelt. Ook minister van Defensie Lloyd Austin was aanwezig bij de inhuldigingsceremonie. “Dit is het bewijs van Amerika’s blijvende voorsprong op vlak van vindingrijkheid en innovatie”, sprak Austin.

De B-21 Raider kost zo’n 700 miljoen dollar per stuk en wordt “de toekomst van afschrikking” genoemd. Door de ingebouwde stealth-technologie kan het toestel zich ongezien bewegen door vijandig gebied. “Dit toestel kan de luchtmacht helpen om zelfs de sterkste verdedigingssystemen te omzeilen en nauwkeurige luchtaanvallen uit te voeren”, luidt het persbericht. De meeste details worden bewust achtergehouden, maar het lijkt duidelijk dat het nieuwe systeem een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van oudere bommenwerpers.

Ook toekomstige wapensystemen zouden makkelijk ingepast kunnen worden in de architectuur van de B-21 Raider. Voorlopig wordt de Raider nog volop getest op de grond, maar volgend jaar staat de eerste officiële vlucht met het toestel gepland. Het Amerikaanse leger is van plan zo’n honderd stuks aan te kopen.