Nu zijn we echt begonnen aan de koude periode: “Ook in Vlaanderen lichte sneeuwval mogelijk”

Wat lichte sneeuwval in de nacht van zondag op maandag is niet uitgesloten. — © ivanelegeert

Het heeft lang geduurd, maar nu lijkt de koude toch echt in het land. Dit weekend zullen de temperaturen ’s nachts al onder het vriespunt duiken. En zelfs lichte sneeuwval op zondagavond is een mogelijkheid. “Al zal die in Vlaanderen vermoedelijk niet blijven liggen”, zegt weerman David Dehenauw.

Overdag zo’n 2 à 3 graden en ’s nachts temperaturen rond het vriespunt. De winter is in het land geslopen. En de koude zal nog eventjes blijven hangen, zegt Dehenauw: “Voor vorst overdag moeten we voorlopig niet vrezen, maar in de eerste helft van december zal het gemiddeld toch kouder zijn dan normaal.”

Wie koude zegt, zegt ook sneeuw. Gisteren vielen er al enkele vlokken in de Ardennen. “Ook in Vlaanderen is winterse neerslag niet uitgesloten, maar door de temperaturen overdag zal het normaal niet blijven liggen”,aldus Dehenauw.

De eerste sneeuwzone zou in de nacht van zondag op maandag over ons land kunnen trekken, maar een wit laken over de straten hoeven we niet meteen verwachten. “De meeste weermodellen houden het vooral op regen. Ik denk alleszins niet dat er impact zal zijn op de wegen maandagochtend.”