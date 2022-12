Chinese politie traceert betogers aan de hand van gsm-gegevens

LEES OOK. Chinese protesten gaan om meer dan coronabeleid: om deze reden steken betogers witte papieren in de lucht

In Peking vond er vorige zondag een protestactie plaats aan de oevers van de rivier Liangma. Honderden betogers kwamen er samen om zich te verzetten tegen de lockdown en de beperkte vrijheden in China. Alles verliep initieel vredevol zonder veel problemen, maar in de loop van de week kregen heel wat betogers alsnog een telefoontje van de politie.

Een van de betogers heeft verklaard aan CNN dat de politie zijn gsm-signalen had getraceerd en er zo op was uitgekomen dat hij zondagavond in de buurt van de betoging was. CNN kon het telefoongesprek zelf herbeluisteren en bevestigde het verhaal. Toen de man ontkende dat hij aanwezig was op de betoging, vroeg de agent waarom zijn gsm daar dan was. De betoger werd verzocht om naar het politiekantoor te komen voor een ondervraging en het ondertekenen van een proces-verbaal.



In China zijn alle telefoonnummers verplicht verbonden aan een naam en identificatienummer. Enkele betogers hadden dan ook hun voorzorgen genomen door bijvoorbeeld hun telefoon op vliegtuigstand te zetten.

De protestgolf is vrij ongezien in China. Het regime van Xi Jinping houdt alles strikt in de hand en protesten tegen het beleid zijn dus hoogst ongewenst. Vorige week sijpelden er al berichten door dat actievoerders verplicht werden om hun gsm af te geven zodat filmpjes van de betoging gewist werden. Als gevolg van de protesten (?) zijn er intussen wel al enkele versoepelingen doorgevoerd met betrekking tot de coronamaatregelen.

