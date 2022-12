Drie dagen nationale rouw in Congo na massamoord met “meer dan honderd” slachtoffers

In Congo is vandaag een driedaagse nationale rouwperiode begonnen nadat afgelopen week “meer dan honderd” burgers in het oosten van het land zijn gedood in een massamoord. De regering en het leger wijzen naar de M23-rebellenbeweging, maar zij ontkennen verantwoordelijk te zijn voor het bloedblad.

De moorden zouden dateren van afgelopen dinsdag, in het dorp Kisheshe op zo’n zeventig kilometer van Goma, hoofdstad van de oostelijke provincie Noord-Kivu. Tientallen burgers zouden het leven hebben gelaten, terwijl volgens de Congolese minister van Communicatie ook verschillende burgers werden ingelijfd door de rebellenbeweging. Eén bron, een arts, heeft het zelfs over 120 doden. De berichten konden nog niet onafhankelijk worden geverifieerd.

“Om hen te herdenken heeft de regering drie dagen nationale rouw afgekondigd vanaf zaterdag 3 december”, aldus de Congolese president Felix Tshisekedi.

M23, of de Beweging van 23 maart, is een oude rebellenbeweging gedomineerd door Tutsi’s, die sinds eind vorig jaar weer de strijd opvoert in het oosten van Congo. In 2013 slaagden de rebellen er nog in een tiental dagen Goma in handen te houden. M23 ontkent nu dat ze achter de moorden zit. Op het moment van de feiten liep er nog een staakt-het-vuren.