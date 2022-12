Zwaar ongeval met fietser: man overleden in ziekenhuis

Lummen

In de Blanklaarstraat in Lummen is zaterdagvoormiddag een zwaar ongeval gebeurd tussen een fietser en een bestelwagen. De fietser uit Lummen werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man is intussen overleden. De straat is afgesloten zodat een verkeersdeskundige de omstandigheden van het ongeval kan onderzoeken