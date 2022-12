Nieuwe aardbeving met kracht van 5,7 treft Indonesisch eiland Java

Heel wat gebouwen op Java liggen nog in puin na de aardbeving van twee weken geleden. — © AFP

Een aardbeving met een kracht van 5,7 op de schaal van Richter heeft het Indonesische eiland Java voor een tweede keer in korte tijd opgeschrikt. Dat heeft het Amerikaans geofysisch instituut USGS gemeld. Twee weken geleden kwamen op Java nog meer dan 320 personen om het leven bij een andere aardbeving.

Volgens het USGS bevond het zwaartepunt van de beving zich op achttien kilometer ten zuidoosten van de stad Banjar, in het westen van Java. Het Indonesische meteorologisch instituut spreekt op zijn beurt van een kracht van 6,4 op de schaal van Richter.

Over eventuele slachtoffers of schade is voorlopig niets bekend.