Satellietbeelden tonen dat er steeds meer graven bijkomen in door Russen bezette stad Marioepol

Amerikaanse satellietbeelden hebben aangetoond dat het aantal graven in de door Rusland bezette havenstad Marioepol is toegenomen tijdens de afgelopen maanden. De Russisch-Oekraïense oorlog lijkt zijn tol te eisen.

Marioepol is al sinds mei in handen van de Russen en was lange tijd het decor van hevige gevechten. En dat is te merken aan de plaatselijke begraafplaats Starokrymske. Het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies vergeleek satellietbeelden van voor de oorlog met nieuwe foto’s en daarop is te zien hoe het aantal graven de laatste maanden aanzienlijk lijkt toegenomen.

Een foto van de begraafplaats op 29 maart (boven) en 30 november (onder) toont dat er een heel aantal graven lijken bijgekomen. — © AP

De satellietbeelden geven ook een inkijk in hoe het gebied onder Russische bezetting is veranderd. Veel daken van appartementsgebouwen en winkels zijn beschadigd. Ook het theater werd in maart verwoest door Russische bombardementen. Op de luchtbeelden is te zien hoe de Russen een groot scherm hebben opgetrokken rond de restanten van het gebouw.

Er is ook een nieuw militair complex te zien aan de noordkant van de stad. Op het dak van het gebouw prijkt een slogan van het Russische leger. Eerder had het stadsbestuur zelf ook beelden van de havenstad verspreid op Telegram. Daaruit bleek al dat Marioepol er erg geruïneerd bij ligt.

Het verwoeste theatergebouw wordt omrand door schermen. — © via REUTERS