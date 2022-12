Motorrijder (52) komt om bij ongeval

Een 52-jarige man uit Herzele is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen na een crash met zijn motorfiets in de Kerkstraat in Herzele.

Het ongeval vond plaats rond 4.50 uur in de Kerkstraat in Herzele. De motorrijder reed in de richting van de stationsstraat toen hij plots de controle over zijn voertuig verloor en tegen een betonnen omheining terechtkwam. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De precieze oorzaak van het ongeval is momenteel onduidelijk. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt het overlijden van de bestuurder en heeft een verkeersdeskundige aangesteld. De man is mogelijk in slaap gevallen ter hoogte van een flauwe bocht waardoor het ongeval tot stand kwam. Brent Saey