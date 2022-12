Weg is de driekleur, uit is de airco, vertrokken is de security: onze man beleeft in Qatar een WK-dag zonder de Rode Duivels

Kevin De Bruyne en co zijn terug thuis na een compleet mislukt WK. De Belgische journalisten die zijn achtergebleven in Qatar voelen zich toch een beetje weeskinderen zonder de Belgen. De driekleur wordt van de spelersbus gehaald, de airco in de perstent is definitief uitgeschakeld en de vriend van Zinédine Zidane mist zijn compagnie. Impressies van een toernooi zonder Rode Duivels.