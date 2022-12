Domper voor Brazilië: zowel spits Gabriel Jesus als verdediger Telles vallen geblesseerd uit voor rest van WK

Na de 1-0-nederlaag tegen Kameroen kampten Jesus en Telles allebei met knieproblemen. “Beide spelers ondergingen zaterdagochtend een MRI-scan van de rechterknie. Die bevestigde wat we vreesden. Hun toernooi zit erop”, verklaarde de Braziliaanse voetbalbond in een communiqué.

Jesus had al pijn in het gewricht in de aanloop naar het WK. De 25-jarige spits van Arsenal werd vrijdag tegen Kameroen na 54 minuten vervangen en zou nu minstens drie weken moeten rusten. Alex Telles verliet tien minuten na zijn ploegmaat het terrein in tranen, na een botsing met een tegenstander. Mogelijk moet de 29-jarige linksachter van Sevilla een operatie ondergaan.

In de ziekenboeg van Brazilië zaten ook al rechtsachter Danilo, linksachter Alex Sandro en topspeler Neymar. De verdedigers geraken wellicht klaar voor de achtste finale van maandag tegen Zuid-Korea, maar rond Neymar bestaan nog twijfels. Al heeft die naar verluidt wel weer getraind met de bal. Telles en Sandro zijn de enige linksbacks in de Seleçao. Er kunnen geen wisselspelers meer opgeroepen worden. De polyvalente Eder Militao, centrale verdediger bij Real Madrid, kan wel nog een oplossing bieden voor de defensieve kopzorgen van coach Tite.