Sint-Jozefkerk is niet meer te redden, stad neemt maatregelen: “Enkel resterende metalen trekkabels zorgen er nog voor dat de kerk niet instort”

Aalst

De toestand van de Sint-Jozefkerk is danig precair dat burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zich genoodzaakt zag om vrijdagavond een spoedvergadering te beleggen met de bewoners in de nabijheid van de Sint-Jozefkerk. “Enkel resterende metalen trekkabels tussen de muren zorgen er momenteel nog voor dat de kerk niet in elkaar stort”, dat is de boodschap die burgemeester D’Haese kreeg van stabiliteitsingenieurs. Door de vele waterlekken en de aantasting van de houtstructuur door de grote klopkever blijft er van de houtstructuur van de kerk bijna niets meer over. “Onze eerste en grootste prioriteit is de veiligheid”, zegt D’Haese.