Crisisoverleg William en Charles over Netflix-documentaireserie “Harry & Meghan”

De documentaire belooft een intieme inkijk in het leven van Harry en Meghan, de trailer veroorzaakte al de nodige ophef

Binnenkort zal een crisisoverleg tussen koning Charles en zijn zoon, prins William, plaatsvinden over de Netflix-documentaireserie over Charles’ zoon Harry en diens vrouw Meghan. Dat heeft de Britse tabloid The Daily Mirror bekendgemaakt op basis van koninklijke bronnen.