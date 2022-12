EU-commissaris: “Twitter riskeert boetes of sluiting als het zich niet aan de wet houdt”

“Het is absoluut duidelijk dat als Twitter deze regels niet naleeft, we boetes kunnen opleggen. En als de schendingen van de regels doorgaan, kunnen we het platform in Europa sluiten”, zei Breton tegen de kranten van de Duitse Funke Media Group en de Franse krant Ouest-France.

“We volgen zeer nauwlettend op wat er op Twitter gebeurt sinds de overname door Elon Musk”, benadrukte Breton, die aankondigde dat er voor Kerstmis nog een ontmoeting tussen hem en Musk zal plaatsvinden.

De wetten inzake digitale markt en digitale diensten “bieden krachtige instrumenten om de verspreiding van leugens en haat tegen te gaan”, aldus Breton. “Twitter moet aan deze criteria voldoen als het op de Europese markt actief wil blijven.”

EU-commissaris Thierry Breton. — © AP

Eerlijk gesprek met Macron

Eerder had de Franse president Emmanuel Macron al laten weten dat Twitter had toegezegd terroristische en extremistische inhoud online te weren. Macron ontmoette Musk tijdens een bezoek aan de VS en had een “duidelijk en eerlijk gesprek”, twitterde het Franse staatshoofd vrijdag.

Macron en Musk spraken ook over “een transparant gebruikersbeleid, aanzienlijke versterking van de moderatie van inhoud en bescherming van de vrijheid van meningsuiting”, aldus Macron. “Er moeten inspanningen worden geleverd door Twitter om te voldoen aan de Europese regelgeving”, voegde hij eraan toe.

Sinds de overname van Twitter door Musk is er alom bezorgdheid dat er onder zijn leiding, en na het grote banenverlies dat hij heeft doorgevoerd, meer haatzaaiende taal en misbruik op het platform terecht zou kunnen komen.