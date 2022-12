Enorme golf beukt in op cruiseschip: vrouw komt om, vier anderen raken gewond

Het cruiseschip Viking Polaris, van het Noorse Viking Cruises, was dinsdagavond laat onderweg richting Ushuaia (Argentinië) toen er plots noodweer uitbrak. Zware stormwinden veroorzaakten enorme golven die insloegen op het schip. Meerdere ruiten moesten eraan geloven en enkele passagiers werden getroffen door de glasscherven. Eén van hen, een Amerikaanse vrouw, kwam daarbij om het leven. Vier anderen raakten gewond. Zij verkeren niet in levensgevaar en werden aan boord verzorgd.

In een verklaring meldde Viking Cruises dat het schip geraakt was door een “rogue wave”, een soort golf die door de Amerikaanse National Ocean Service omschreven wordt als “een golf die minstens twee keer hoger is dan de omringende golven”. “Met droefheid moeten we bevestigen dat een van onze gasten is overleden”, zo luidde het nog.

De cruisemaatschappij heeft ondertussen een onderzoek geopend naar het incident en de volgende reis van de Viking Polaris - die gepland stond tussen 5 en 17 december - geannuleerd. Het schip arriveerde woensdag in Argentinië en had “beperkte schade” opgelopen.