Omloop Het Nieuwsblad in Ninove drie jaar verlengd met vernieuwde aankomst op Elisabethlaan

De vernieuwde aankomst voor de komende drie jaar in Ninove is officieel voorgesteld. — © Brent Saey

De voorbije vijf jaar was Ninove al de gaststad voor de aankomst van de Belgische openingsklassieker van het wielerseizoen. Na de editie van vorig jaar liep het contract af met de stad, maar al snel wezen alle neuzen in dezelfde richting voor een nieuwe overeenkomst tot en met 2025. “Wij zij enorm verheugd dat we opnieuw de gaststad mogen zijn voor de mooie openingsklassieker van zowel de mannen als de vrouwen. Tot 2025 komt Omloop het Nieuwsblad aan in onze stad en dat met een prachtige nieuwe aankomstplaats, de Elisabethlaan, de nieuwe Via Roma in Vlaanderen. Koers is feest en verbindt mensen met elkaar”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open VLD).

Nieuwe aankomstzone

Dat de aankomst de komende jaren verhuist van de Onderwijslaan naar de Elisabethlaan heeft drie redenen. Enerzijds wou de stad een veiligere en mooiere aankomstplaats voorzien. Daarnaast bleek dat het voor handelaars beter was om de aankomst weg te trekken uit het centrum van de stad. Ook carnaval dat vaak gelijk valt met de wielerwedstrijd speelde een belangrijke rol om te gaan voor een nieuwe aankomstplaats.

“We zijn fier om minstens drie nieuwe edities aan onze samenwerking met de stad Ninove en het Omloop Finish Team te kunnen breien”, zegt Nicolas Denys, Head of Road bij Flanders Classics. “De verhuis van de aankomst naar de Elisabethlaan zal een sportief aantrekkelijkere laatste kilometer opleveren. We finishen nu op een bredere aankomst die bovendien licht bergop loopt. Daarnaast geeft deze aankomst ons ook op organisatorisch vlak meer ruimte. De verbinding met het centrum van Ninove is uiteraard heel belangrijk en blijft door het opstellen van de teambussen in de Centrumlaan ook behouden.”

VIP

Het Omloop Finish Team dat zijn schouders zet onder de praktische uitvoering van de aankomstzone en het VIP-gebeuren kijkt alvast uit naar de komende edities. “De komende drie jaar zullen wij een VIP-hal van 30 op 60 meter opzetten op het middenplein van de atletiekpiste. Die zal bereikbaar zijn via de Parklaan. Tussen de parking van de sporthal en de Elisabethlaan wordt een houten pad aangelegd om de VIP-zone te kunnen bereiken. Parking voor de middaglunch wordt voorzien op het Dokter Hemerijckxplein en voor de club op de Fabeltasite. Via shuttles zal iedereen vlot naar de VIP-zone gebracht worden”, zegt voorzitter van het Omloop Finish Team Geo De Cleer. “Meteen na het einde van de vorige editie besloten we om volop te gaan voor een verlenging van Ninove als aankomststad. Ik ben blij dat alles zo vlot is verlopen”, klinkt het.

Weinig veranderingen

Ook Gent blijft dit jaar de startplaats van de Omloop. Na de start krijgen de mannen en vrouwen een parcours van 206 en 131 km voorgeschoteld, met onderweg weinig veranderingen ten opzichte van 2022. Er is opnieuw een sleutelrol weggelegd voor het duo Haaghoek-Leberg. Daarnaast keren de Molenberg en Lange Munte terug in het parcours. In volle finale ontbreken ook in 2023 de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg niet, waarna 12 kilometer verderop de opvolgers van Wout van Aert en Annemiek van Vleuten op de Elisabethlaan in Ninove worden gekroond.

Brent Saey