Underdog Olivier Giroud werd afgeschreven, uitgefloten en gepasseerd, maar kan tegen Polen Frans topscorer aller tijden worden

Op zijn 23ste zat hij nog in tweede klasse en in juni werd hij nog gewoon gepasseerd voor de Nations League. Maar toch kan de al meermaals afgeschreven Olivier Giroud zondagavond op zijn 36ste tegen alle verwachtingen in Thierry Henry voorbijsteken als topschutter aller tijden van Les Blues. Door de continue vergelijking met Karim Benzema is hij de ultieme underdog. Verhaal van een go-kart waar amper sleet op komt.