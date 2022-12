Opsporingsbericht: wie zag Rania (18)?

Op donderdag 1 december rond 7.50 uur verliet de achttienjarige Rania Harrach haar huis in Sprimont (provincie Luik) en ging met bus 65 richting Chênée. Om 14.15 uur nam Rania buslijn 10 aan het viaduct van Bois-de-Breux richting Romsée. Ze stapte om 14.20 uur af in Beyne-Heusay ter hoogte van het gemeentehuis. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Het is mogelijk dat ze later terugkeerde naar de regio Sprimont.

Rania is 1,65 meter groot en is normaal gebouwd. Ze heeft lang donkerbruin haar en draagt het meestal in een paardenstaart. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een beige broek met zakken, een beige trui, een zwarte mouwloze jas en witte sneakers, zoals op de foto’s die in de bus zijn gemaakt. Ze had ook een bruine schoudertas van het merk Louis Vuitton.

Heeft u haar gezien of weet u waar ze verblijft? Neem dan contact op met de speurders via het mailadres opsporingen@police.belgium.eu. Wie wil getuigen kan dat via het gratis nummer 0800/30 300 of door contact op te nemen met Child Focus op het nummer 116 000.