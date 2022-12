Apple zet vaart achter plannen om productie deels weg te halen uit China

De toeleveranciers hebben opdracht gekregen om actiever plannen te maken voor de assemblage van Apple-producten elders in Azië, met name in India en Vietnam, zeggen ingewijden. De meeste van de Apple-producten worden momenteel gemaakt in China.

De plannen van Apple zouden verband houden met de onrust in de grote iPhone-fabriek in het Chinese Zhengzhou. Die kwam er na onvrede over lockdowns, onbetaalde lonen en de angst voor de verspreiding van het coronavirus. Een en ander dreigt het bedrijf op te zadelen met een productietekort van zes miljoen iPhones Pro dit jaar. In de fabriek wordt de overgrote meerderheid van de toestellen iPhone 14 Pro en Pro Max gemaakt, de twee populairste modellen van het bedrijf.

De onrust heeft ervoor gezorgd dat Apple zich niet langer comfortabel voelt om zoveel van zijn activiteiten op één plek onder te brengen, aldus analisten en mensen in de toeleveringsketen van Apple.

Een van de mogelijkheden is dat het bedrijf een beroep zou doen op andere assemblagebedrijven die eveneens in China gevestigd zijn. Twee Chinese bedrijven staan in de rij om meer werk van Apple te krijgen: Luxshare Precision Industry Co. en Wingtech Technology Co.