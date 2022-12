Ontwerper Balenciaga excuseert zich voor reclamecampagne met bdsm-knuffelberen

Nadat eerder Balenciaga zelf al excuses de wereld instuurde voor de omstreden reclamecampagne waarin kinderen knuffelberen uitgedost in bdsm-accessoires vasthielden, heeft nu ook de verantwoordelijke ontwerper zijn verontschuldigingen aangeboden. “Het was ongepast.”

LEES OOK. Knuffelberen met bdsm-accessoires: Balenciaga verwijdert campagne na kritiek over seksualiseren van kinderen

Eind november lanceerde Balenciaga een nieuwe reclamecampagne voor de kerstperiode. Maar niet veel later werden de promobeelden alweer van al hun kanalen verwijderd. De reden: het Spaanse modehuis werd beschuldigd van “het seksualiseren van kinderen”. In de nieuwe campagne waren namelijk jonge meisjes te zien die een knuffelbeer vasthadden die uitgedost was in bdsm-accessoires.

“Wij excuseren ons oprecht voor elke belediging die onze kerstcampagne heeft veroorzaakt”, luidde het eerder al bij Balenciaga zelf. “Onze pluche beer-tassen hadden niet in deze campagne bij kinderen mogen staan. We hebben de campagne onmiddellijk verwijderd van al onze platforms.”

Intussen heeft ook Demna Gvasalia, de verantwoordelijke ontwerper, van zich laten horen. “Ik wil mijn persoonlijke excuses aanbieden voor de verkeerde artistieke conceptkeuze en ik neem mijn verantwoordelijkheid. Het was ongepast om kinderen objecten te laten promoten waar ze niets mee te maken hebben. Hoe graag ik soms ook gedachten wil uitlokken met mijn werk, ik zou dat nooit doen met zo’n vreselijk onderwerp als kindermishandeling.”

De Georgische ontwerper voegde er nog aan toe dat hij contact ging opnemen met kinderbeschermingsorganisaties om te “leren hoe hij een bijdrage kan leveren om kindermisbruik uit de wereld te helpen”. “Nogmaals mijn excuses aan iedereen die beledigd was door de beelden. Er zijn passende maatregelen genomen, niet alleen om soortgelijke fouten in de toekomst te vermijden, maar ook om verantwoordelijkheid op te nemen bij het beschermen van het welzijn van kinderen op alle mogelijke manieren.”

LEES OOK. Kim Kardashian slaat nieuwe samenwerking met Balenciaga af