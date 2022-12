Gunther Van Handenhoven “komt thuis” bij KV Mechelen als assistent van Steven Defour

Steven Defour voorgesteld als T1 van KV Mechelen: “Vorig seizoen voelde ik me hier niet klaar voor, nu wel”

“Nadat Steven werd doorgeschoven van assistent naar T1, was er een voetbalcoach minder in onze staf. Het is op vraag van Steven dat die plek nu terug wordt ingevuld,” geeft technische directeur Tim Matthys mee op de website van KV Mechelen. “Op die manier creëren we een extra sparring partner voor onze stafleden en kunnen ze elkaar nog meer gaan challengen.”

Van Handenhoven heeft een verleden bij KV Mechelen. Hij speelde 3 jaar bij de jeugd van KV Mechelen en speelde in het seizoen 1996-1997 drie wedstrijden voor het A-elftal.“Dit is thuiskomen,” vertelt Van Handenhoven. “Ik heb hier gespeeld vanaf de scholieren, ik heb mijn debuut in de eerste ploeg hier gemaakt en mijn beste maten zijn Tom Caluwé, Jan Verlinden, Tom Peeters en Geoffrey Peytier. Dat is onze clique van vijf. Om maar te zeggen, alles draait rond Mechelen voor mij. Dit was een kans die ik niet kon laten liggen.”