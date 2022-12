Hond Orak terecht, vier dagen nadat hij op de vlucht sloeg bij woningbrand: “Aangrijpend hoe iedereen moeite deed om hem te vinden”

Orak, de grote Slowaakse jachthond die op 29 november op de vlucht sloeg bij een woningbrand in de Melkweg in Sint-Antonius (Zoersel), is zaterdagmiddag gezond en wel teruggevonden. De familie dankt alle vrijwilligers voor het helpen zoeken. “Het was voor ons aangrijpend om te zien hoe iedereen mee moeite deed om Orak te vinden”, zegt Tom. “Wij zijn al die mensen enorm dankbaar.”

Vrijdag was Orak al vier dagen vermist, zonder noemenswaardige zichtmeldingen, maar zijn baasjes gaven de moed niet op en rekenden een beetje op het overlevingsinstinct van hun jachthond die waarschijnlijk heel angstig was. Hun voorgevoel was correct, zo blijkt.

Zaterdagmiddag werd Orak aangetroffen, “eigenlijk vrij dicht, enkele honderden meters, van de plek waar mijn partner hem eerst bijna heeft kunnen vangen in het begin maar waar hij via de beek ontsnapte”, zegt Tom.

© ATV 30/11/2022

“Waarschijnlijk is hij de loop van die beek blijven volgen, want hij lag op een oevertje in de bocht van die waterloop verstopt onder een rododendronstruik. Iemand die aan het harken was in zijn tuin heeft Orak daar zaterdag zien liggen. Hij heeft ons direct verwittigd. Mijn schoonbroer is zelfs nog een stukje door de beek moeten gaan om Orak te pakken. Hij lag er wat ingesloten en durfde er vermoedelijk niet weg, ook door blaffende honden in de omgeving. Hij had er al een klein plekje voor zichzelf gemaakt. Of hij er al die vier dagen heeft gelegen weten wij niet, dat kan niemand zeggen.”

Orak is terecht en heeft intussen al goed gegeten en gedronken. Hij had zich wat weggestopt. — © rr

Orak stelt het goed. “We hebben hem direct meegenomen in de auto en naar de tuin gebracht van het huis waar hij altijd gewend was te verblijven. Je zag hem daar meteen opfleuren en op zijn gemak komen. Hij heeft al goed gegeten en gedronken. We hebben onze dierenarts gebeld en moeten wat dingetjes in de gaten houden, maar het ziet er naar uit dat hij zijn avontuur goed verteerd heeft.”

De familie wil iedereen uitdrukkelijk bedanken. “We mochten zo veel steun ondervinden van vrijwilligers. De mensen van Lost Dogzzz, iemand met een drone, iemand met een warmtecamera, iedereen die ging wandelen om Orak te zoeken: we kunnen die mensen niet genoeg bedanken”, besluiten Tom en zijn familie met een blij hart en een pootje van Orak. kma

Orak vlak nadat hij gevonden was. — © rr