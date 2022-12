Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa niet van plan om stap opzij te zetten

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa, die met afzetting wordt bedreigd, is niet van plan “af te treden of een stap opzij te zetten”. Dat heeft zijn woordvoerder Vincent Magwenya zaterdag gezegd.

President Ramaphosa ligt onder vuur na ernstige beschuldigingen over corruptie. Hij werd in juni in verband gebracht met witwassen en omkoping. De zaak draait rond een roofoverval uit 2020, waarbij ongeveer 4 miljoen dollar zou zijn gestolen van de private veehouderij van de president in de noordoostelijke provincie Limpopo. Ramaphosa had een aangifte gedaan van de overval, maar maakte geen melding van het gestolen geld.

Een driekoppige parlementaire commissie heeft na een onderzoek vastgesteld dat er in de entourage van de president onopgehelderde betalingen met contant geld hebben plaatsgevonden.

De Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC vergadert maandag opnieuw over het lot van de president. Die liet zaterdag dus bij monde van zijn woordvoerder weten dat hij niet zal aftreden op basis van een foutief rapport, en dat hij ook niet van plan is om een stap opzij te zetten.