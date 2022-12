Bekende politici trekken voetbalschoenen aan voor de Warmste Wedstrijd. “Met een doelpunt Vivaldi depanneren”

Een opstelling van heel wat toppolitici namen het zaterdagmiddag op tegen OHL Younited in de Sportschuur Wilsele. Bij Younited kunnen allerlei soorten mensen met moeilijkheden terecht om wekelijks samen te voetballen. “Voetbal is een perfecte manier om laagdrempelig sociaal contact te organiseren”, zegt Younitedcoach Wannes Stevens (29). Het draaide uit op een gemoedelijke wedstrijd met wat mopjes tussen het voetballen door. “Ik dek de linkerflank af”, grapte Ben Weyts al (N-VA) voor de aftrap.

Misschien niet de grootste voetbalwedstrijd van het weekend, maar wel de warmste. Een coalitie van toppolitici nam het zaterdag op tegen OHL Younited. Ben Weyts (N-VA), Sammy Mahdi (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) die de pasjes aan elkaar rijgen: het is eens iets anders dan debatteren in het parlement. “We hopen dankzij de Warmste Wedstrijd een mooie bijdrage te kunnen overmaken aan de Warmste Week en het project van Younited”, zegt Peter Van Rompuy (CD&V). Hij nam het initiatief voor de wedstrijd. “Daarnaast is het een gelegenheid om collega’s eens op een losse en sportieve manier te kunnen ontmoeten.

Minister Jo Brouns probeert de meubelen te redden voor CD&V. — © BELGA

Een binnenkoppertje voor CD&V-voorzitter Sammy Mahdi. — © BELGA

Vijanden

Ben Weyts veegde als eerste de nul van het bord met een mooi afstandsschot. “Iemand moet Vivaldi depanneren, he”, zegt hij met een knipoog. “Echt een leuk idee om eens te voetballen samen. Vroeger was ik veldvoetballer, dus ik moet in de zaal wat oppassen om geen geel te pakken.” In de week staan ze nog recht tegenover elkaar, maar op zaterdag stonden de politici gewoon plezier te maken op het veld. “Mensen denken vaak dat wij vijanden zijn, maar we zetten dat naast de politiek gewoon uit. Zeker voor een mooi initiatief als Younited. We spelen tegen een hechte groep vrienden en dat zie je in hun voetbal.”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zet de tackle in... — © BELGA

… en minister Ben Weyts (N-VA) kijkt toe. — © BELGA

Dan maar een blok vormen samen met Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en Hannelore Goeman van Vooruit. — © BELGA

“Aanvalleuh!” — © BELGA

Thuiskomen

Daar is Younitedcoach Wannes Stevens het helemaal mee eens. OHL Younited is een initiatief van OH Leuven, OCMW Leuven, CAW Oost-Brabant en buurtsport. De organisatie strijdt tegen kwetsbaarheid op verschillende vlakken zoals huisvesting, psychische gezondheid, welzijn en armoede. “We spelen elke dinsdag samen een uurtje voetbal”, legt hij uit. “Daarmee heffen we veel sociale drempels op voor mensen in kwetsbare situaties. Na het voetballen gaan we iets drinken of eten we een kom soep. Dat helpt ook om een netwerk en sociale vaardigheden te ontwikkelen.” Pascale Vools (63) staat heel de match haar jongens aan te moedigen. ‘De mama van de club’ noemen ze haar ook. “Younited is thuiskomen voor mij”, zegt Pascale. “Door de ploeg elke week te volgen voel ik me niet eenzaam en kan ik plezier maken.”

Twee goals voor Lachaert

Mama Pascale riep haar ploeg naar de overwinning. OHL Younited klopte de politici met 6-4 door een mooi staaltje voetbal. Egbert Lachaert (Open VLD) legde zelfs twee doelpunten binnen. Lorin Parys overzag de tactische kant van de wedstrijd als coach. “Heel fijn dat we met deze wedstrijd ons initiatief in de bloemetjes kunnen zetten”, zegt Wannes “We hebben meneer Parys alvast uitgenodigd voor een revanche volgend jaar.”