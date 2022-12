Iran start met constructie van nieuwe nucleaire centrale

Iran is gestart met de bouw van een nieuwe kerncentrale in de zuidwestelijke provincie Khuzestan. Dat heeft het Iraanse Agentschap voor Atoomenergie zaterdag bekendgemaakt. De bouw, die door het hoofd van het agentschap Mohammad Eslami werd aangekondigd op de staatstelevisie, zal naar verwachting zeven jaar in beslag nemen.

De centrale van 300 megawatt, die in het district Darkhovin zal worden gebouwd, zal tussen 1,5 en 2 miljard dollar kosten, aldus Eslami. Iran exploiteert ook een kerncentrale van 1.000 megawatt in Buchehr, in het uiterste zuiden van het land.

In een historisch akkoord dat in 2015 werd bereikt, stemde Iran ermee in zijn uraniumverrijkingsactiviteiten in Fordo, een ondergrondse fabriek 180 kilometer ten zuiden van Teheran, te bevriezen. Omwille van dat akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten, China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Duitsland verbond Teheran zich ertoe de verrijkingsdrempel te beperken.

Het Iraans nucleair akkoord bood Iran vrijstelling van internationale sancties in ruil voor garanties dat Teheran geen kernwapens zou verwerven. Na de terugtrekking van de Verenigde Staten uit het akkoord in 2018 onder president Donald Trump, en de herinvoering van de Amerikaanse sancties, bevrijdde Teheran zich geleidelijk aan van zijn verplichtingen.

In januari 2021 startte Iran met de productie van 20 procent verrijkt uranium in de Fordo-fabriek. In april 2021 kondigde het aan dat het begonnen was met de productie van 60 procent verrijkt uranium in Natanz, waarmee het dichter bij de 90 procent kwam die nodig is om een atoombom te maken.