Bombrieven Spanje allemaal verstuurd vanuit dezelfde stad

De bombrieven die enkele dagen geleden naar onder meer de Oekraïense en Amerikaanse ambassade in Spanje zijn verstuurd, blijken allemaal verzonden vanuit de Spaanse stad Valladolid. De brieven zijn in gewone brievenbussen zonder beveiligingscamera’s gestopt. De autoriteiten zouden dan ook nog geen verdachte(n) hebben geïdentificeerd, melden Spaanse media.

De reeks bombrieven houdt kennelijk verband met de oorlog in Oekraïne. Donderdag was een bombrief in de Amerikaanse ambassade ontdekt en onschadelijk gemaakt. Kort daarvoor werd bekend dat er eind november een “ontvlambare” brief is gestuurd naar de Spaanse premier Pedro Sánchez. Daarnaast werd zo’n brief, die bij opening in brand vliegt, bezorgd bij het ministerie van Defensie. Ook op een luchtmachtbasis ten oosten van Madrid kwam een bombrief aan.

Een dag eerder werd bij een wapenfabrikant in Zaragoza een bombrief afgeleverd. Ook raakte een medewerker van de Oekraïense ambassade in Madrid lichtgewond toen een aan de ambassadeur gerichte envelop ontplofte bij het openen.

Behalve de gevaarlijke brieven in Spanje zijn ook pakketten met “bloederige inhoud met dierenogen” naar Oekraïense ambassades en consulaten elders in Europa verstuurd, onder meer naar de Oekraïense vertegenwoordiging in Nederland, Hongarije, Polen, Kroatië en Italië.