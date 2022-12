De Antwerpse jaren van Louis van Gaal: bondscoach van Oranje reeg successen aan mekaar... behalve op de Bosuil

De Nederlanders waren toch maar mooi de eerste kwartfinalist in Qatar. Hun volgende sessie nagelbijten vindt vrijdag plaats, tegen Argentinië. Opvallend bij Oranje is dat er maar één echte vedette is en die staat niet op het veld. Hij zit in de dug-out: Louis van Gaal (71), topcoach, topentertainer op persconferenties en voormalig topvoetballer. Alleen bij Antwerp FC wilde het niet zo lukken… Een terugblik op Van Gaals jaren in Deurne.