Zwaar vuurwerk afgestoken in Nederlandse trein, dader zelf gewond: “Te idioot voor woorden”

In een trein die vertrokken was uit Amsterdam, is zaterdagochtend zwaar vuurwerk afgestoken. Daarbij viel één gewonde: de dader zelf.

De trein, die op weg was naar Den Helder, werd vanwege het incident rond 2.45 uur stilgezet bij het station van Schagen. Politie en hulpdiensten kwamen toegesneld.

Enkele passagiers zouden mogelijk gehoorschade hebben opgelopen door de zware knal, de dader zelf zou verwondingen hebben opgelopen aan het hand. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens Erik Kroeze, de woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen (NS) wordt overwogen om aangifte tegen de dader te doen omdat “die het vuurwerk met opzet zou hebben afgestoken”.

Passagiers die mogelijk klachten aan het incident hebben overgehouden krijgen het advies een dokter te bezoeken.

Kroeze, die tien jaar bij de NS werkt, heeft niet eerder met dergelijke incidenten te maken gehad. “Dit is een uitzonderlijke situatie en te idioot voor woorden. Iedereen zal toch weten dat vuurwerk afsteken in een trein geen goed idee is. Iemand die zoiets doet, hoort niet thuis in het openbaar vervoer.”