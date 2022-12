Voormalige woordvoerder Brusselse politie schrijft rijke carrière neer in boek

Enkele maanden na zijn pensioen heeft Christian De Coninck, voormalig woordvoerder van de politie Brussel Hoofdstad Elsene, zijn 40 jaar lange carrière neergeschreven in een nieuw boek. ‘Flikstories’ is een verzameling van heel wat anekdotes en inzichten in de meest spraakmakende zaken uit zijn politiecarrière.

“Agenten spelen vaak een hoofdrol in tal van boeken en films, maar wat weten we werkelijk over echte politiewerk? De politie is er niet enkel om misdaad te bestrijden, maar ook om te helpen, vaak wanneer de mensen het meest kwetsbaar zijn”, zegt De Coninck.

Op de boekvoorstelling deed De Coninck al enkele verhalen uit de doeken. Zo werd een stralingsprobleem bij de televisie van een oud vrouwtje opgelost met aluminiumfolie of moest er halsoverkop een schietwedstrijd gehouden worden tegen de politie van het Schotse Edinburgh. Al zijn er ook minder fijne verhalen zoals die keer dat een jonge Italiaanse toerist door zijn overgevlogen familie moest worden geïdentificeerd.

Toen De Coninck zijn pensioen begon, ging hij nogmaals door zijn archieven. Op dat moment beseft hij dat die niet verloren mochten gaan. Met zijn verhalen wil hij ontroeren, verrassen of mensen doen nadenken. Met humor als wapen probeert hij ‘Flikstories’ niet enkel om kommer en kwel te laten draaien. Voor de agenten in Brussel zal het herkenbaar zijn, maar De Coninck gebruikt initialen om de anonimiteit te garanderen en verandert de naam van daders en slachtoffers.