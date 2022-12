Louis van Gaal kust matchwinnaar Dumfries tijdens persconferentie: “Zodat iedereen het ziet”

Kussende mannen in Qatar. Moet kunnen vindt Louis van Gaal.

Met Nederlands bondscoach Louis van Gaal is het nooit saai (behalve als Oranje speelt). De Nederlandse bondscoach stal tijdens de persconferentie na de 3-1-zege in de 1/8ste finales van het WK tegen de VS de show door matchwinnaar Dumfries te kussen. “‘Dankuwel”, reageerde Dumfries lachend.