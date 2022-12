Axel Witsel (33) ziet nog toekomst bij de Rode Duivels: “Na verloop van tijd kunnen we weer beginnen focussen op wat komt”

Van Eden Hazard en Toby Alderweireld wordt gedacht dat ze wel eens een punt zouden kunnen zetten achter hun interlandcarrière, al hebben ze zich officieel nog niet uitgesproken. Jan Vertonghen en Dries Mertens gaven dan weer aan dat ze willen doorgaan. Dat lijkt ook het geval voor de 33-jarige Axel Witsel.

“Het is moeilijk om woorden te vinden in dit moeilijke moment”, zo laat hij op Instagram weten. “Ik wil alle fans die ons gesteund hebben in Qatar en thuis bedanken. Ook dankuwel coach voor alles wat je ons de voorbije zes jaar hebt gegeven. Ik wens je het allerbeste. Na verloop van tijd kunnen we ons weer beginnen te focussen op de toekomst. Er komen betere dagen voor België.”

Met die laatste twee zinnen lijkt Witsel aan te geven dat hij deel wil blijven uitmaken van die toekomst.