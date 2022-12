SJOTCAST WK. “Lionel Messi aan banden leggen en je komt al een heel eind tegen dit Argentinië. Oranje mag vertrouwen hebben”

De Rode Duivels hebben een leegte gecreëerd in de harten van onze journalisten in Qatar, maar hey: Er is nog genoeg lekkers om zich aan op te trekken. Wat gedacht van een nieuwe masterclass van Lionel Messi, bv.? Of hoe 130 decibel in een voetbalstadion klinken? En wist u dat de gouden pik van Louis van Gaal gewoon pal in Doha staat? Host Yanko en reporters Jürgen Geril en Pieter-Jan Calcoen vertellen het u.