Dirk Van Damme moet Vlaams onderwijs moderniseren: “Hele systeem herdenken”

“Ons onderwijs staat voor grote uitdagingen”, stelt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N­VA). “De onderwijskwaliteit staat al vele jaren onder druk en we kampen met een lerarentekort. We deden al enkele belangrijke hervormingen, maar op lange termijn zou het goed zijn om het hele systeem te herdenken. De onafhankelijke Commissie van Wijzen die we nu oprichten, kan vertrekkend van een wit blad een blauwdruk uitwerken voor een modern beleid op het vlak van personeel, professionalisering en schoolorganisatie.”

De commissie zal bestaan uit onderwijsexperten, schoolleiders, leerkrachten en HR­-experten. Tegen eind 2023 wil Van Damme een concept neerleggen. “Als professor Onderwijskunde en voormalig kabinetschef van Onderwijsminister Frank Vandenbroucke is hij de geknipte man”, aldus Weyts.

“Ik vind het een goed idee om in de luwte te werken aan een inhoudelijk stevig concept”, aldus Van Damme in De Zondag. “Heel wat zaken zijn aan modernisering toe. Zo’n 30 procent van de jonge leerkrachten verlaat na vijf jaar het onderwijs, mensen die met volle goesting begonnen zijn, maar er de brui aan geven door de manier waarop het onderwijs met jonge talenten omgaat. Zij moeten lesuren bij elkaar sprokkelen en krijgen de moeilijkste klassen. We moeten in het onderwijs gaan naar een veel modernere arbeidsregeling.”