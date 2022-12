Aantal fietsongevallen bij wegenwerken blijft stijgen

Bij de fietsongevallen is er is er door de jaren heen een duidelijke stijging te zien. Terwijl er in 2017 156 fietsongevallen bij wegenwerken werden geteld, liep dat de jaren daarna op met een zorgwekkend hoogtepunt van 234 ongevallen in 2021.

Het aantal ongevallen met voetgangers leek de voorbije jaren even te dalen, maar de cijfers gingen vorig jaar opnieuw in stijgende lijn. In 2017 waren er 46 voetgangersongevallen. Dat zakte in 2020 met 34 ongevallen naar het laagste punt, terwijl het cijfer in 2021 alweer flink steeg naar 43 ongevallen.

“Wanneer er wegenwerken zijn, zou de veiligheid van kwetsbare weggebruikers gegarandeerd moeten zijn. De cijfers tonen dat dit niet het geval is. (...) Het is dringend tijd dat minister Peeters actief inspanningen doet om het aantal ongevallen in zulke situaties terug te dringen”, benadrukt Bex.