Modderstromen en overstromingen op Sicilië door noodweer

Hevige regenval heeft zaterdagmiddag grote overlast veroorzaakt aan de noordoostkust van het Italiaanse eiland Sicilië. In Barcellona Pozzo di Gotto, zo’n 40 kilometer van havenstad Messina, sleepte een modderstroom auto’s weg en moesten automobilisten uit hun voertuigen worden gered.

De modder stroomde eveneens huizen binnen. De lokale brandweer meldde dat ze 150 keer moest uitrukken om mensen te helpen.

Ook het ziekenhuis in Barcellona Pozzo di Gotto kwam onder water te staan. In het naburige Milazzo stroomde een winkelcentrum onder en stortten delen van huizen in. Verder spoelde een brug weg en moest een deel van de snelweg tussen Messina en Palermo worden gesloten. Volgens Italiaanse media vielen er geen slachtoffers door het noodweer.