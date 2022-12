Vooral maandag kans op (smeltende) sneeuw: “Voorzichtigheid geboden, zeker tijdens de ochtendspits”

Terwijl het zondag op de meeste plaatsen bewolkt en vrij koud blijft, kan er in het zuiden van het land ook wat winterse neerslag vallen, zo meldt het KMI. Op maandag is de kans op (smeltende) sneeuw nog wat groter. “Voorzichtigheid is dus geboden, zeker tijdens de ochtendspits”, zo meldt Noodweer Benelux. “Want de eerste sneeuwval is vaak genoeg voor veel files en stress.”

Zondag domineren lage wolken opnieuw het weerbeeld, maar vooral over de zuidoostelijke landshelft kunnen er toch ook een paar opklaringen verschijnen. Geleidelijk bereiken ook meer en meer hoge wolken vanuit Frankrijk ons land. Op het einde van de dag kan er in Belgisch Lotharingen en een deel van de Ardennen wat regen, smeltende sneeuw of op de hoogten wat sneeuw vallen, meldt het KMI.

De maxima liggen meestal tussen +1 en +3 graden. In de Hoge Venen kan de temperatuur licht negatief blijven bij hardnekkige lage wolken. Er waait een matige en schrale wind uit oost tot noordoost.

Paar centimeter

Zondagavond en -nacht is het zwaarbewolkt tot betrokken met soms neerslag die valt als regen of smeltende sneeuw in de lager geleden gebieden, maar ten zuiden van Samber en Maas als smeltende sneeuw of sneeuw. Op de hoogten kan de sneeuw lokaal blijven liggen met mogelijk een laag van een paar centimeter tot gevolg.

Door neerslag en/of mist kan het zicht in de Ardennen belemmerd zijn. De minima liggen tussen ­-1 en +1 graad in de Ardennen en tussen 0 en +3 graden elders. De wind waait eerst nog matig uit noordoost tot oost en later in het binnenland zwak tot matig uit noord tot noordoost.

Maandag wordt een grijze dag met soms lichte regen. Ten zuiden van Samber en Maas valt er eerder smeltende sneeuw of in de Ardennen soms sneeuw. Over het westen van het land blijft het droger. De maxima liggen tussen ­1 en +2 graden in de Ardennen, rond 4 of 5 graden in het centrum en rond 6 graden aan zee. De zwakke noordenwind krimpt in de namiddag naar het noordwesten.

“Files en stress”

“De focus vor eventuele winterse schermutselingen ligt op maandag”, aldus Noodweer Benelux. “Een winterse neerslagzone komt dan vanuit het zuidoosten opzetten en zal indraaien over ons land. Door de lage temperaturen en een gunstig profiel in de atmosfeer zal de meeste neerslag als winterse neerslag vallen. We denken aan een combinatie van motsneeuw en ijzel. Voorzichtigheid is dus geboden, zeker in combinatie met de ochtendspits. De totale sneeuwhoeveelheid voor de Benelux blijft beperkt, maar zoals we weten is de eerste sneeuwval vaak genoeg voor veel files en stress.”