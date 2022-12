Hond met meer dan 4,5 miljoen fans op TikTok is overleden: “Noodle stierf in de armen van zijn baasje”

Noodle overleed vrijdag, zo meldt zijn baasje Jonathan Graziano in tranen. “Dit is ongelooflijk triest, dit is ongelooflijk moeilijk. Het is een dag waarvan ik altijd wist dat hij zou komen, maar waarvan ik nooit had gedacht dat hij zou komen. Hoewel dit heel triest is, wilde ik het jullie laten weten en wilde ik jullie aanmoedigen om Noodle te vieren terwijl we dit verdriet verwerken.”

“Noodle stierf thuis in de armen van zijn baasje”, voegde Graziano er nog aan toe. “Hij heeft miljoenen mensen gelukkig gemaakt. Bedankt om van hem te houden. Bedankt om ons te omarmen.”

Jonathan Graziano adopteerde de mopshond toen die zeven jaar was. Het duo werd beroemd op sociale media in 2021, toen Graziano elke ochtend video’s van Noodle op TikTok begon te plaatsen. In elke video zette Graziano Noodle rechtop om te zien of de hond op zichzelf kon staan. Als dat lukte, had hij een “bottendag”, wat al snel internetcode werd voor een dag om uit bed te komen en het meeste uit je dag te halen.

Als de hond echter weer op de grond viel, was het een “dag zonder botten”, ofwel een dag voor zelfzorg en/of ontspanning. “Ik had absoluut geen idee dat dit de barometer zou worden waarmee de natie voorspelde hoe hun dag zou verlopen”, aldus Graziano nog.