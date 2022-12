Amerikaanse inlichtingendienst: “Oorlog in Oekraïne zal even in winterslaap gaan”

Een Oekraïense militair op wacht in een van de loopgraven in het oosten van het land. — © AFP

De oorlog in Oekraïne zal de komende maaden allicht even in winterslaap gaan, zo vermoeden de Amerikaanse inlichtingendiensten. “De gevechten zullen doorgaan, maar vertragen.”

Volgens Avril Haines, directeur van de Nationale Inlichtingendiensten, is er “geen bewijs” dat het verzet van de Oekraïense troepen in kracht aan het afnemen is. Volgens haar zullen beide partijen van de winter proberen gebruik te maken om zowel de troepen als de voorraden aan te vullen en klaar te maken voor een (tegen)offensief in het voorjaar.

De oorlog in Oekraïne gaat nu de negende maand in. Rusland heeft al meer dan de helft van het in beslag genomen grondgebied opnieuw verloren. “De gevechten zijn echter vertraagd sinds Rusland zijn troepen vorige maand heeft teruggetrokken uit de Cherson-regio”, zegt Haines. “We zien nu al een verminderd tempo van het conflict en we verwachten dat dit de komende maanden zo zal blijven.”

Beide partijen bereiden zich dus voor op het voorjaar. “Al hebben we nog wat scepsis over de vraag of de Russen al dan niet bereid zijn om nog in het offensief te gaan. Ik ben optimistischer voor de Oekraïners in dat tijdsbestek.”

Nog volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten heeft de Russische president Vladimir Poetin op dit moment “geen volledig beeld” van alle uitdagingen waarmee zijn leger geconfronteerd wordt. “We zien een tekort aan munitie, aan moreel bij de troepen, we zien bevoorradingsproblemen, logistieke problemen en noem maar op...”