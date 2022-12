Ouderlijke woning van Iraanse sportklimster zonder hoofddoek “in opdracht van regering” gesloopt

De ouderlijke woning van Elnaz Rekabi, de Iraanse sportklimster die dit jaar bekend werd omdat ze zonder hoofddoek deelnam aan internationale wedstrijden, is gesloopt. Volgens de oppositie gebeurde dat in opdracht van de Iraanse regering”.

In een video van het oppositiekanaal Iran Wire toont Davood, de broer van Elnaz Rekabi en eveneens succesvol klimmer, al huilend de (gedeeltelijk) vernielde woning. Met tussen het puin onder meer een hele hoop medailles.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Elnaz Rekabi deed vorige maand nog zonder “hijab” mee aan internationale klimwedstrijden in Zuid-Korea. Ze deed dat net toen in eigen land massale protesten uitbraken na de dood van Mahsa Amini, een 22-jarige die stierf in hechtenis nadat ze door de zedenpolitie was opgepakt omdat ze haar hijab naar verluidt niet correct droeg.

“Onbewust”

Rekabi werd door de Iraanse demonstranten een symbool van de nationale opstand die oproep tot meer vrijheden voor vrouwen. Mensenrechtenorganisaties vreesden echter voor haar veiligheid als ze na haar wedstrijden terugkeerde naar Teheran.

Drie dagen na haar wedstrijd liet Rekabi echter weten dat ze “onbewust” haar hoofddoek vergeten was. “Ik zat in een wachtkamer voor vrouwen”, zo zei ze in een - volgens de BBC mogelijk gedwongen - statement. “Ik was zo bezig met mijn schoenen en mijn materiaal dat ik mijn hijab vergat.”

Rekabi werd bij haar terugkeer op de luchthaven van Teheran onthaald als een heldin. Minder dan een maand later circuleren er echter beelden dat haar ouderlijke woning werd vernield. “Dit is het resultaat van het leven in dit land”, zegt de (anonieme) man die de beelden van de verwoeste woning filmt. “Een kampioen met kilo’s medailles. Iemand die hard heeft gewerkt om dit land trots te maken. Ze bespoten hem met pepperspray, sloopten zijn huis en vertrokken weer. Wat kan je daarop zeggen?”

Wanneer de sloop precies heeft plaatsgevonden, is niet duidelijk. Volgens Iran Wire gebeurde het alleszins “in opdracht van de Iraanse regering”, al kon dat nog niet officieel worden bevestigd. Noch de autoriteiten, noch de staatsmedia hebben publiekelijk commentaar geleverd op het voorval.