Vrijmetselaars houden al 250 jaar vast aan geheime rituelen: “Dat er genetwerkt wordt, daar moet je niet aan twijfelen”

Ben je de trotse drager van de eregraad ‘Sublieme ridder van de lichtende driehoek’? Volg je de strikte richtlijnen van de Grand Lodge of Ancient Free and Accepted Masons of Scotland? Of bind je weleens een schootsvel rond je middel, voor je met passer en winkelhaak aan het werk gaat? In al deze gevallen zal het nieuwste boek van historicus Herwig De Lannoy voor jou veeleer een aanvulling dan een openbaring betekenen. Voor alle andere lezers vormt het boek Broederschap. Vrijmetselaars En Hun loges een uitstekende introductie tot een gemeenschap waarvan de leden zichzelf en hun bezigheden bewust en consequent met een mantel van geheimzinnigheid blijven omhullen. En dat al eeuwenlang.