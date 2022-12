Auto crasht tegen twee geparkeerde wagens

Bij het afdalen van de Kruisberg is zaterdag omstreeks 8.45 uur de bestuurder van een nieuwe personenwagen tegen twee voertuigen gecrasht.

De man miste ter hoogte van de kloosteringang Sancta Maria een flauwe bocht. De klap was enorm, twee geparkeerde voertuigen raakten flink beschadigd, waarbij een kleine bestelwagen op het trottoir werd geslingerd. Als bij wonder kwam de jonge bestuurder er met de schrik vanaf. Zijn VW-voertuig is goed voor de schroothoop. De drukke invalsweg werd korte tijd afgesloten.