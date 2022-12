No-nonsense bedrijfsleider Yves Maes nieuwe ster van ‘The sky is the limit’: “Papa is een boer die graag frieten met stoofvlees eet”

In The Sky Is The Limit is Kempenaar Yves Maes (43) een vreemde eend in de bijt. Deze containermagnaat en afvalbaron uit Tessenderlo dineert niet met champagne op een exotisch strand of pronkt niet met een Rolex. Nee: deze workaholic start zijn werkdag al om 3 uur in de ochtend, waarna hij constant zijn omzetcijfers checkt. Hoewel hij beweert dat geld hem niet interesseert. Wat drijft hem dan wel? We vroegen het aan zijn moeder Mien, zijn partner Julie, zijn dochter Mette-Marie en zijn ex-werknemer Werner.