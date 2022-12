Politie verspreidt opsporingsbericht voor agressieve inbreker die Freddy (69) in elkaar sloeg in Aalst

De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor de dader van een brutale home-invasion in Aalst. Daarbij kreeg de bewoner van een appartement in de Heilig Hartlaan, een 69-jarige man, eerder dit jaar rake klappen.

Op vrijdag 1 april wordt de 69-jarige Freddy rond 2.30 uur plots gewekt door een jongeman die in zijn slaapkamer stond. De verdachte, die een wit vissershoedje droeg, vroeg Freddy naar de sleutels van de kluis. Het slachtoffer kon die sleutels echter niet meer geven omdat hij ze zelf niet meer had en vertelde ook dat de kluis leeg was. Dat maakte de verdachte echter kwaad, waarna hij het slachtoffer meerdere slagen in het aangezicht gaf en vervolgens probeerde te verstikken met een hoofdkussen.

Buurvrouw hoort lawaai

De dader dreigde ermee dat hij Freddy “zou kapot maken”, waarop de zestiger luid is beginnen te roepen. Een buurvrouw hoorde het lawaai en verwittigde de politie. Toen de interventieploeg ter plaatse kwam en de deur trachtte te openen, is de dader gevlucht via een raam. Tijdens zijn vlucht vergat hij wel zijn schoudertasje en verloor hij zijn vissershoedje op de openbare weg.

“De verdachte is een jongeman van om en bij de twintig jaar”, zo staat te lezen in het opsporingsbericht. “Hij is normaal gebouwd en heeft een getinte huidskleur. Hij is redelijk groot, zo’n 1,85 meter lang. De man sprak perfect Nederlands, zonder accent. Hij droeg een wit vissershoedje van het merk Adidas en had een wit schoudertasje met zwarte accenten bij. In het tasje zat een hoesje met figuur, een potje met marihuanablad, een metalen aansteker met opbergdoosje van Clipper, een nagelknipper, een kappersschaar en een oplader met USB-kabel.”

Wie meer informatie heeft over de zaak, wordt verzocht om het aan de politie te laten weten via dit tipformulier of via het gratis nummer 0800/30 300. Voor getuigenissen vanuit het buitenland, gelieve het nummer 0032 2 554 44 88 te vormen.

