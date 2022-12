Dieven slaan hun slag tijdens provinciale anti-inbraakactie, ook helikopter kan ze niet meer vinden

Uitgerekend op het moment dat in Oost-Vlaanderen een provinciale anti-inbraakactie Goliath werd opgezet, sloegen inbrekers hun slag in de Bosstraat in Belsele. Een zoekactie met onder meer een helikopter van de federale politie, leverde niets op.

Het waren de bewoners van een woning in de Bosstraat in Puivelde-Belsele die zaterdagavond rond 20 uur opgeschrikt werden door hun inbraakalarm. De opgeroepen politie was snel ter plaatse en zette meteen een grootschalige zoekactie naar de daders op. Daarbij kregen ze de steun van heel wat omliggende politiezones en een helikopter van de federale politie.

Net op dat moment was ook de provinciale anti-inbraakactie Goliath bezig. Alle invalswegen van en naar Puivelde werden urenlang afgezet. Ondanks de massale politie-inzet konden de daders, die volgens getuigen gevlucht waren in de bossen in de buurt, niet meer gevat worden.

Uiteindelijk bleek er op twee verschillende adressen in de straat te zijn ingebroken. Er werden cash geld, gouden munten en luxegoederen gestolen. De omgeving van de Bosstraat werd de voorbije weken al herhaaldelijk opgeschrikt door inbrekers.

Ook in de August Nobelsstraat en Edmond Meertstraat in Sint-Niklaas werden er zaterdagavond inbraken gemeld. Ook daar gingen inbrekers er onder meer met geld vandoor.