“Toen hij weer nuchter was, is hij zichzelf gaan aangeven”: man (33) wurgde zwangere vrouw (28) en zoontje (5) onder invloed van cannabis en cocaïne

De dubbele moord in de Werkplaatsstraat in Sint-Gillis is gebeurd onder invloed van drugs. Dat blijkt uit de eerste verhoren van I.Y., de 33-jarige man die zijn vrouw (28) en zoontje (5) om het leven bracht.

I.Y. werd zondagochtend voorgeleid bij de onderzoeksrechter in het justitiepaleis in Dendermonde. Hij werd er aangehouden. De man van Turkse origine vermoordde zijn vrouw en zijn zoontje in de nacht van vrijdag op zaterdag. Hij zou ze hebben gewurgd. “Mijn cliënt verklaarde onder invloed te zijn van cannabis en cocaïne”, zegt advocaat Dirk De Maerschalck. “Hij is in shock en beseft nu welk drama zich heeft afgespeeld in het appartement. Hij besefte niet goed waar hij mee bezig is geweest. Nu komt alles heel hard binnen.”

De dertiger die vrachtwagenchauffeur is en voorheen grondwerker, zou al langer kampen met een drugsproblematiek. “Hij was heel hard onder invloed en is zaterdag weer nuchter geworden en zag wat er gebeurd was met zijn vrouw waarop hij zichzelf is gaan aangeven bij de politie”, vult raadsman De Maerschalck nog aan. Het koppel was al een keer uit elkaar gegaan, maar sinds zes maanden weer samen. Het ging over een relatie met ups en downs.

Zes maanden zwanger

De partner, Cennet Y. die om het leven werd gebracht, was zes maanden zwanger. Een liefdesbaby zou het worden, het kind was door beide ouders gewenst. Volgens buurtbewoners hadden ze wel regelmatiger ruzie, of de politie er diende tussen te komen is niet geweten. Of het hernomen druggebruik de aanleiding was tot de dubbele wurging is onduidelijk. Dat zal uit verder onderzoek moeten blijken.

Er is een gerechtelijk onderzoek naar moord gestart. De autopsie op de lichamen is nog volop aan de gang, het parket kan daarover voorlopig niet meer info geven. Aan het appartement in de Werkplaatsstraat, een smalle en korte straat aan de spoorweg in Sint-Gillis, werden bloemen neergelegd en een knuffel. Er branden ook kaarsjes.

Aan het appartement werden een knuffel en bloemen neergelegd. “Mijn cliënt besefte niet goed waar hij mee bezig was”, zegt advocaat Dirk De Maerschalck. — © svov/if

Na de overrompeling van het labo, politiemensen, parket en speurders was het er zondag rustig. “Wij hebben niks gehoord vrijdagnacht”, klinkt het bij een buurtbewoner. “Die mevrouw was altijd vriendelijk, de man hebben we weinig gezien.” Vrijdag verschijnt de 33-jarige man voor de raadkamer.