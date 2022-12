20 experts vormen Commissie van Wijzen die Vlaams onderwijs moet hervormen

LEES OOK. Dirk Van Damme moet Vlaams onderwijs moderniseren: “Hele systeem herdenken”

De commissie zal bestaan uit zowel experts, schoolleiders, (oud-)leerkrachten en hr-experten uit het bedrijfsleven. Onder hen ook Hilde Lesage, afdelingshoofd van het departement Onderwijs en Vorming, onderwijseconoom Kristof De Witte (KU Leuven) en Ann Verreth, algemeen directeur van de Odisee Hogeschool. Een andere opmerkelijke naam is Hugo Deckers, voormalig secretaris-generaal van ACOD Onderwijs.

“We hebben al meerdere heilige huisjes gesloopt in de strijd voor meer onderwijskwaliteit en meer leerkrachten, maar we moeten nog verder kunnen gaan”, zegt Weyts in een persbericht. “Meerdere spelers pleiten evenzeer voor nog meer fundamentele hervormingen. Alleen heeft zowat elke belanghebbende een ándere hervorming voor ogen. Zo verzandt de discussie over de fundamenten van ons onderwijssysteem al jaren in dovemansgesprekken en patstellingen. Dat willen we nu overstijgen met deze Commissie van Wijzen, net zoals we deden met de Commissie Beter Onderwijs. Dirk Van Damme is daarvoor de geknipte figuur.”

Tegen eind 2023 moet de commissie een concept neerleggen.