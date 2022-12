Goed nieuws voor Brazilië: sterspeler Neymar zal speelminuten krijgen in achtste finale tegen Zuid-Korea

Goed nieuws voor Brazilië: sterspeler Neymar zal in de achtste finale tegen Zuid-Korea, maandagavond om 20 uur, op het veld verschijnen. Bondscoach Tite bevestigde zondag op de persconferentie dat hij tegen Zuid-Korea zal spelen. Als de training van zondag goed verloopt, zal Neymar zelfs in de basis staan.

De Braziliaanse superster kreeg in de eerste groepswedstrijd tegen Servië een flinke tik op zijn enkel. Hij moest enkele minuten voor het einde naar de kant. Zijn enkel bleek verstuikt te zijn: Neymar moest daardoor de wedstrijden tegen Zwitserland en Kameroen missen.

Intussen gaat het beter met de Braziliaanse ster. Hij traint zondag mee met de rest van de groep. Als die training positief verloopt, zal hij tegen Zuid-Korea zelfs in de basis beginnen.

Geïrriteerde bondscoach

Neymar is niet de enige in de Braziliaanse selectie die met een blessure kampt. Zaterdag raakte bekend dat zijn landgenoten Gabriel Jesus en Alex Telles dit WK niet meer in actie zullen komen. Bondscoach Tite reageerde op de persconferentie overigens geïrriteerd op het fake news dat rondgaat over Jesus.

De Braziliaanse pers schreef dat de voetbalbond voor het toernooi al op de hoogte was van een blessure bij Jesus. “Diegene die dat schreef, is een leugenaar. Want zo noem je dat: een leugenaar”, zei Tite. “Dat is fake news. We hebben Arsenal bezocht. Zowel zij als wij hebben een heel capabele medische staf en er was geen probleem. Nu is Gabriel wel geblesseerd geraakt en dat is een zware klap.”